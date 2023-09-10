Не хватает воли, – Кулеба раскритиковал Запад за промедление в создании спецтрибунала для России

Украина стремится наказать военно-политическое руководство России за военные преступления. Впрочем, по словам Кулебы, работа по созданию специального трибунала продолжается очень медленно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил отсутствие прогресса в создании специального трибунала для российского руководства и замораживании их активов. По его словам, Европа и Америка все еще "работают над этим".

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Есть разногласия

По словам министра иностранных дел, есть определенные разногласия по видению этого вопроса.

К сожалению, мы находимся в определенном тупике по обоим вопросам, потому что по первому вопросу у нас есть разногласия, а по второму явно не хватает воли,

– заявил он.

По словам Кулебы, G7 "твердо" выступает за создание гибридного трибунала на основе украинского законодательства. Это не лишит иммунитета российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина или министра иностранных дел Сергея Лаврова. Такой вариант неприемлем для Киева.

"Через полтора года я все еще слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим. Недостает желания довести дело до конца. Поэтому мы должны это изменить", – заявил глава МИД.

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