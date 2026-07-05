Трибуналу против России – быть: Нидерланды приняли историческое решение

Был сделан еще один важный шаг к тому, чтобы Россия неизбежно понесла ответственность за агрессию против Украины. Правительство Королевства Нидерландов приняло решение разместить на своей территории не только подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, но и его полноценную оперативную фазу.

Об этом 5 июля сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Что известно о Спецтрибунале по России?

Сибига отметил, что Нидерланды остаются одним из ключевых партнеров Украины в борьбе за международное правосудие и привлечение России к ответственности за ее преступления.

Своим последним решением Нидерланды в очередной раз продемонстрировали лидерство.

Гаага давно стала одним из главных мировых центров международного права. Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 годов, Постоянная палата третейского суда, Дворец мира, Международный Суд ООН, Международный уголовный суд – все это часть правовой истории, которая творилась именно здесь. Теперь к этой истории добавляется еще один важный элемент – Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины,

– написал украинский министр.

Он отметил, что это решение выходит далеко за рамки организационного вопроса и демонстрирует готовность международного сообщества приступить к созданию института, который обеспечит на практике наказание России.

Теперь Специальный трибунал окончательно выходит из плоскости концепций и политических дискуссий и приобретает реальные институциональные очертания.

"Сделан еще один важный шаг на пути к тому, чтобы преступление агрессии получило надлежащую юридическую оценку, а политическое и военное руководство России, ответственное за развязывание агрессивной войны против Украины, понесло личную ответственность вместе с теми, кто отдал и выполнял преступные приказы", – добавил Сибига.

Чтобы Специальный трибунал как можно скорее приступил к практической работе, уже создана прочная основа благодаря деятельности Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), который работает на базе Евроюста в рамках поддержки деятельности Совместной следственной группы.

Следующий важный шаг – завершение партнерами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Расширенного частичного соглашения о Руководящем комитете Специального трибунала.

Для Украины ответственность никогда не была вопросом мести. Она является необходимым условием справедливого и прочного мира. Агрессия, остающаяся безнаказанной, неизбежно порождает новую агрессию. Поэтому создание Специального трибунала является вкладом как в восстановление справедливости для Украины, так и в укрепление всей системы международного права,

– подчеркнул Сибига.

Он поблагодарил Нидерланды за принципиальность, лидерство и готовность внести еще один конкретный вклад в защиту мира и достижение справедливости.

Напомним, что 36 государств мира согласились на создание Специального трибунала по преступлению агрессии России во время заседания Комитета министров Совета Европы в мае.

Инфраструктура ответственности будет состоять из трех элементов: самого спецсуда, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.