"Я всегда ставил канадцев на первое место": Трюдо начал плакать во время пресс-конференции

Джастин Трюдо растрогался, выступая перед журналистами. Срок его пребывания на посту премьера Канады истекает.

Трюдо расплакался на пресс-конференции, поскольку его каденция на посту премьер-министра подходит к концу во время торговой войны с США. Политик заявил, что не будет оставаться на посту в переходный период после того, как будет назван его преемник, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Трюдо не смог сдержать слез

53-летний Трюдо выступил на пресс-конференции в Оттаве в четверг, 6 марта, где обсуждал вопросы охраны здоровья детей, но заметно растрогался, уверяя, что всегда ставил "канадцев на первое место".

На личном уровне я ежедневно в этом офисе заботился о том, чтобы ставить канадцев на первое место, чтобы поддерживать людей, и именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем – мы вас не подведем,

– сказал он, начиная плакать.

Трюдо плачет во время пресс-конференции: смотрите видео

6 января Трюдо, занимающий должность премьер-министра с 2015 года, объявил что подаст в отставку с должности лидера Либеральной партии после того, как стало понятно, что он не сможет выиграть следующие выборы.

Справка: Уже 9 марта Либеральная партия Канады должна объявить победителя сокращенной гонки за лидерство. Этот человек станет премьер-министром только после официальной присяги в Ридо-Холл, когда Трюдо формально уйдет в отставку.

После избрания нового лидера Либеральной партии следующие федеральные выборы в Канаде должны состояться не позднее 20 октября 2025 года.

После возвращения к власти в январе 78-летний Трамп неоднократно насмехался над канадским премьером, называя его "губернатором" и даже намекая на возможность превращения Канады в "51-й штат" США.

Вскоре после победы на выборах Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, если эти страны не примут меры по прекращению потока фентанила и нелегальных мигрантов в США. 4 марта новые пошлины вступили в силу.

Трюдо обвинил 47-го президента США в развязывании "глупой" торговой войны против Канады, а также заявил, что Трамп пытается разрушить канадскую экономику, чтобы облегчить аннексию страны.