Россияне накрыли Украинск с артиллерии: среди погибших и раненых – дети

Российские оккупанты вечером 7 июня обстреляли город Украинский из артиллерии. Андрей Ермак сообщил, что в результате атаки погибли и ранены среди жителей города.

Сейчас известно о 3 погибших и еще нескольких раненых. Среди них – один ребенок.

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Оккупанты цинично обстреляли Украинский

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что в результате артиллерийских обстрелов пострадало гражданское население Украинское. В частности, погибли на месте 3 человека: мужчина, женщина и их ребенок.

Кроме этого, в городе пострадали 5 человек, среди которых 4 ребенка.

В МВА добавили, что всех раненых доставили в больницу. Кроме этого, в результате артиллерийского обстрела в Украинский получили повреждения 2 частных дома и 14 многоэтажек.

Недавно оккупанты нанесли удар по Торецку

Российские войска 5 июня сбросили авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов пострадали 6 человек.

Предварительно 2 удара по центру города захватчики нанесли с помощью бомб ФАБ-250. Вес каждой из этой бомбы составляет 250 кг.

Этот взрыв также повредил учебное заведение, жилые многоэтажки, гражданскую инфраструктуру, админздание и помещение банка. Впоследствии стало известно, что Донецкая облпрокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

До этого российские захватчики нанесли удар по Торецку 2 июня. Из-за циничного обстрела возникли пожары квартир в 2 многоэтажках. По предварительным данным, погиб 1 человек.

Также известно, что Торецк еще до начала полномасштабного вторжения России находился на линии столкновения. Боевики так называемой "ДНР" периодически наносили удары по окрестностям города.

Украинск – город в Селидовской городской громаде Покровского района Донецкой области. Населенный пункт известен своей угольнодобывающей промышленностью, в частности, в городе есть шахта "Украина", а также каменноугольные рудники. Оккупанты довольно часто обстреливают сам город, ведь он расположен прямо возле зоны боевых действий.