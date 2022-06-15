Трудная ночь на Днепропетровщине: в ОВА показали последствия обстрелов Апостолового

В ночь на 15 июня российские войска обстреляли из "Ураганов" город Апостолово на Днепропетровщине. В результате преступных действий врага погибли четверо мужчин, еще один оказался в больнице.

О тяжелой ночи с потерями рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что удар был по жилому сектору Апостоловского общества.

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В городе повреждено с десяток домов

Только по предварительным подсчетам, в Апостолове повреждено с десяток жилых домов и больница. Территория обстрела просто засыпана кассетными боеприпасами, так что на месте работают пиротехники.

Также "прилеты" есть и в Новомосковском районе. Вражеские ракеты сильно уничтожили объекты гражданской инфраструктуры и дачные дома. Пока о пострадавших информации нет.

Об обстрелах Апостолового стало известно ночью 15 июня

Отметим, что об обстрелах Апостолового стало известно ночью 15 июня. По словам главы территориальной общины Андрея Осы, "прилеты" начались поздно вечером 14 июня. Предварительно, россияне избивали из "Ураганов". На место сразу отправились экстренные службы, однако спасти жизнь 4 людям уже не удалось.

Местные власти призвали людей быть очень осторожными и не трогать никаких металлических предметов. Это потому, что места всех "прилетов" ракет были еще неизвестны.

В ночь на вторник, 14 июня, под обстрел попали Синельниковский и Криворожский районы. Информации о пострадавших не было.

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Ситуация на Днепропетровщине: последние новости

Всего за неделю от обстрелов "Ураганами" на Днепропетровщине погибли по меньшей мере 7 человек. Тело женщины, погибшей в Зеленодольской общине, нашли 14 июня . Снаряд попал прямо в дом.

11 июня враги тоже избивали кассетными снарядами по Днепропетровщине. Под ударом оказались Покровская территориальная община. Был разрушен жилой дом и возник пожар.

Отметим, ранее правительство обновило перечень общин, попавших в зону боевых действий. На Днепропетровщине таких общин – 7.

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