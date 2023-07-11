Трудные бои на 5 направлениях, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах: карта боевых действий 11 июля

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 30 боевых столкновений.

В то же время Силы обороны продолжают вести наступательные действия, закрепляются на достигнутых рубежах. Актуально о ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба по состоянию на 11 июля. 24 Канал анализирует отчет ISW и онлайн-карту от Deep State.

Внимание Более 500 оккупантов, вертолет и много артсистем: безумные потери России по состоянию на 11 июля.

Как продвигается контрнаступление

Украинские защитники наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На всех направлениях украинские защитники имеют успехи, это сообщают в Минобороны и подтверждают в ISW.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за неделю Силами обороны освобождено 192,6 квадратных километра захваченной оккупантами территории.

Детальнее о ситуации на Востоке

По собственным подсчетам ISW , российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем плацдарме боевых действий с 1 января 2023 года. За 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за 6 месяцев.направлении под огнем артиллерии россиян наши защитники отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От артиллерийских обстрелов россиян пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Пивденное.

Ситуация возле Бахмута на карте:

направлении Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.направлении, под вражеским огнем артиллерии, украинские защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Победу.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Отрадного. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, пострадали: Угледар, Сторожевое, Благодатное.направлении в течение суток россияне нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Роздоловка, Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздоловка Донецкой области.направлении украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

Ситуация на Юге

направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львово, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.