Трудные бои на 5 направлениях, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах: карта боевых действий 11 июля
Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 30 боевых столкновений.
В то же время Силы обороны продолжают вести наступательные действия, закрепляются на достигнутых рубежах. Актуально о ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба по состоянию на 11 июля. 24 Канал анализирует отчет ISW и онлайн-карту от Deep State.
Внимание Более 500 оккупантов, вертолет и много артсистем: безумные потери России по состоянию на 11 июля.
Как продвигается контрнаступление
Украинские защитники наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На всех направлениях украинские защитники имеют успехи, это сообщают в Минобороны и подтверждают в ISW.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за неделю Силами обороны освобождено 192,6 квадратных километра захваченной оккупантами территории.По собственным подсчетам ISW, российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем плацдарме боевых действий с 1 января 2023 года. За 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за 6 месяцев.
Детальнее о ситуации на ВостокеНа Бахмутском направлении под огнем артиллерии россиян наши защитники отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От артиллерийских обстрелов россиян пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Пивденное.
Ситуация возле Бахмута на карте:На Авдеевском направлении Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, украинские защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Победу.На Шахтерском
Ситуация на ЮгеНа Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львово, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.