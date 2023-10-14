Бои не утихают ни днем, ни ночью: куда враг бросает больше сил и техники в районе Авдеевки

Продолжается 5 день интенсивных боев за Авдеевку после того, как российская армия массированно двинулась на город и окрестности. Агрессор стремится охватить украинскую группировку с флангов, однако пока не имеет существенных успехов.

Об этом 24 Канала рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, несмотря на напряженную ситуацию, украинским военным удается удерживать свои позиции.

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Где сосредоточен главный удар врага

Идут 5 сутки российских попыток обойти Авдеевку. Ситуация непростая, но самое главное, что Силам обороны удается удерживать линию обороны, не допуская прорыва. Это удается благодаря титанической работе украинских военных, которые в первые дни штурмов должны были много раз вступать в бой.

"Россия бросила значительные силы на прорыв украинских позиций к северу от Авдеевки, в районе Красногоровки. Именно там враг пытался атаковать большим скоплением техники, предположительно считая это направление наиболее перспективным для себя", – отметил Барабаш.

Российские пропагандисты разгоняют нарратив о том, что наступление агрессора стало неожиданностью для Сил обороны Украины. Однако это не соответствует действительности, ведь украинская разведка начала фиксировать скопления сил и техники агрессора в районе Авдеевки приблизительно за неделю до атак.

На позициях вокруг Авдеевки очень горячо, ведь бои там не затихают ни днем, ни ночью. Неспокойно и в самой Авдеевке, которую на протяжении 4 ночей постоянно обстреливали артиллерии и авиации,

– рассказал чиновник.

Также Россия интенсивно обстреливает прилегающие к Авдеевки села Очеретянской громады, хотя никакого военного смысла в обстрелах сел, находящихся за 20 км от линии столкновения, нет.

Сколько техники смогли уничтожить Силы обороны

На протяжении первого дня Россия атаковала на украинские позиции силами в 100 единиц техники и около 2 тысяч військових. Таких попыток наступления в Авдеевке не видели за все время войны.

"За приблизительными оценками, в первый день атаки Силам обороны удалось уничтожить до 60 единиц российской техники. После этого у россиян была однодневная пауза в использовании техники, но 12 октября оккупанты снова двинули колонами прямо на украинские позиции", – отметил глава военной администрации.

Виталий Барабаш о боях вблизи Авдеевки: смотреть видео

Также за 4 дня боев Силам Обороны удалось уничтожить 2 российских истребителя. Каждое такое событие, по словам чиновника, является маленьким праздником для защитников Авдеевки, ведь эти самолеты принимают активное участие в уничтожении города, а попасть в них обычно непросто.

Что известно о наступлении России