В России из-за войны в Украине могут вернуть трудовую повинность, - британская разведка

Сейчас в России есть значительный дефицит рабочей силы, что серьезно влияет на некоторые сектора. В 2023 году там не хватало 4,8 миллиона работников.

Например, в течении прошлого года российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков.

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В России планируют внести правки в трудовой кодекс

Из-за нехватки рабочих некоторые российские парламентарии рассматривают возможность внести правки в российский трудовой кодекс. Так они будут пытаться избыточную рабочую силу переместить в регионы, где ее не хватает.

В разведке пишут, что такие переезды будут временными, а работники будут переведены якобы по собственному желанию.

"Хотя это и не принудительный характер, но это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы", – считают в британской разведке.

Одной из причин дефицита рабочей силы является война России в Украине

Дефицит рабочей силы частично связан с развязанной Россией войной в Украине. Значительная часть трудоспособного российского населения мобилизована. Кроме того, много россиян мигрировали из страны, чтобы избежать призыва в армию.

Также в Великобритании считают, что нехватка рабочей силы усилилась после террористического инцидента ИГИЛ-К в Москве 22 марта 2024 года. Тогда российские власти решили ввести ограничения на трудоустройство мигрантов.

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