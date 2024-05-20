В России из-за войны в Украине могут вернуть трудовую повинность, - британская разведка
Источник:Минобороны Великобритании
Сейчас в России есть значительный дефицит рабочей силы, что серьезно влияет на некоторые сектора. В 2023 году там не хватало 4,8 миллиона работников.
Например, в течении прошлого года российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков.
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В России планируют внести правки в трудовой кодекс
Из-за нехватки рабочих некоторые российские парламентарии рассматривают возможность внести правки в российский трудовой кодекс. Так они будут пытаться избыточную рабочую силу переместить в регионы, где ее не хватает.
В разведке пишут, что такие переезды будут временными, а работники будут переведены якобы по собственному желанию.
"Хотя это и не принудительный характер, но это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы", – считают в британской разведке.
Одной из причин дефицита рабочей силы является война России в Украине
Дефицит рабочей силы частично связан с развязанной Россией войной в Украине. Значительная часть трудоспособного российского населения мобилизована. Кроме того, много россиян мигрировали из страны, чтобы избежать призыва в армию.
Также в Великобритании считают, что нехватка рабочей силы усилилась после террористического инцидента ИГИЛ-К в Москве 22 марта 2024 года. Тогда российские власти решили ввести ограничения на трудоустройство мигрантов.
Экономика России: последние новости
- Несмотря на заявления западных партнеров, что российская экономика процветает, политологи считают, что это не соответствует действительности. Впрочем, санкции нуждаются в усилении.
- Сейчас Россия тратит практически все свои финансы на войну против Украины. Экономисты прогнозируют, что чем дольше будет продолжаться агрессия против Украины, тем больше будет деградировать российская экономика.
- Впрочем, проблемы российской экономики явные. Так, в 2023 году в России снизились объемы поставок газа в Европу на 55,6%. Этот пробел российские власти пытаются компенсировать внутренним рынком и экспортом в Китай.
- Кроме того, негативное влияние на российскую экономику имеют удары Украины по НПЗ. Уже нанесен ущерб на сотни миллионов долларов. А в апреле 2024 года россияне просили Казахстан создать резервный фонд бензина.