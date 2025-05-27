Как отделить настоящих фрилансеров от нанятых работников

Недавно Верховная Рада отклонила законопроект 5054-1, которым, среди прочего, устанавливались критерии для различения гражданско-правовых отношений (ГПО, как правило – с ФЛП) и трудовых отношений (ТО). Да, он действительно был во многом несовершенен, но проблема осталась.

Она сейчас стоит не слишком остро из-за моратория на проверки, введенного с начала полномасштабной войны. Однако в любой момент проблема может обостриться вновь, или даже выступить поводом для выхолащивания упрощенной системы налогообложения для микробизнеса в целом. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Именно поэтому необходим новый подход, основы для которого изложены в аналитической работе Института социально-экономической трансформации в сотрудничестве с СІРЕ-Ukraine.

Сущность проблемы

Исторически, ТО в нынешнем понимании возникли в форме, которую мы сейчас назвали бы гражданско-правовой: один человек соглашался предоставлять определенные услуги в обмен на определенные блага. В таких отношениях обе стороны сохраняли свободу, а, с ней, и ответственность за собственную судьбу. Итак, они не предоставляют возможности для эксплуатации, поэтому не требуют защиты ни одной из сторон, кроме как от мошенничества и нарушения обещаний.

Но параллельно с этим образовались и недобровольные отношения, основанные на эксплуатации – рабовладение. Рабы должны были выполнять все, что прикажет хозяин, однако в его интересах было поддерживать их живыми и здоровыми, следовательно, о них "заботились", хотя и эксплуатировали.

Со временем эти отношения смягчались. Сначала к крепостным, потом к "добровольно-принудительному" найму времен раннего капитализма, когда при общественном порядке ограниченного доступа количество работодателей было искусственно ограничено, поэтому они могли диктовать условия работы.

Отсюда происходят марксистские подходы, сосредоточенные на принуждении работодателя заботиться о рабочем и защите прав последнего. И первое, и второе, отсутствует в ЦПО, поэтому основанные на таких подходах организации – профсоюзы и МОТ – подозревают работодателей в избежании защищенных законодательством ТО в пользу ЦПО с целью "эксплуатации" рабочих. Соответственно, они исповедуют подход "презумпции ТО".

Но по крайней мере в украинской реальности там, где работодатели действительно имеют рыночную власть, – прежде всего в олигархизированных секторах экономики, особенно индустриальных "моногородах" – они не заинтересованы в использовании ГПВ, даже несмотря на более благоприятные налоговые условия. Все из-за опасений потерять контроль над работниками и необходимости жесткой промышленной дисциплины.

Зато такие отношения распространены в постиндустриальных "креативных" отраслях, работающих фактически в режиме "открытого доступа", при котором эксплуатация (а вместе – и сама идея защиты наемных работников от нее) теряет актуальность.

Однако там актуальной является проблема злоупотребления мнимыми ГПО ради замены наемных работников на псевдо-ФЛП, имеющих естественно лучшие налоговые условия. Эконометрическое моделирование позволяет оценить долю таких псевдо-ФЛП в примерно 10% от общего количества ФЛП, работающих в соответствующих отраслях. В абсолютном количестве – около 30 тысяч человек, с соответствующими условными потерями бюджета в 8 – 12 миллиардов гривен.

Это привело к появлению в Меморандуме с МВФ пункта, который обещает, в частности "пересмотр упрощенного режима налогообложения с целью преодоления размывания налогов на труд путем применения гражданского права как правовой основы трудовых отношений".

Сейчас Гоструда и суды, за неимением другого, применяют презумпцию ТО и, соответственно, предлагаемые МОТ критерии квалификации отношений как трудовых. Но они во многом расплывчатые, и это оставляет большое пространство для дискреции. В результате имеем противоречивую судебную практику с большим пространством для коррупции и давления на бизнес.

Решение, которое предлагает Минфин в Национальной стратегии доходов – это повышение налога для самозанятых в сферах интеллектуальных услуг, таких как IT, консалтинг и т.д. до 18% с оборота. Оно является очевидно убийственным для украинского постиндустриального сектора, поскольку даже при нынешнем режиме и до полномасштабной войны наблюдалась значительная миграция квалифицированных и талантливых кадров в страны хотя и с более высокими налогами, но с лучшим качеством жизни и возможностями для предпринимательства.

Приведение уровня налогов к якобы "европейскому" без соответствующего кардинального улучшения качества жизни (которое, очевидно, не может произойти быстро) приведет к катастрофическому оттоку кадров. Соответственно, Украина окончательно лишится своих все еще имеющихся конкурентных преимуществ в постиндустриальном развитии, поэтому и перспектив на опережающий экономический рост.

Взвешенные подходы к решению

С экономической точки зрения, проблема различения ТО и ГПВ является предметом теории фирмы и предпринимательства. В отличие от наемного работника предприниматель берет на себя риски и неуверенность, обеспечивает капитальные инвестиции, организует процесс производства (здесь и далее – товаров или услуг), внося элемент собственного видения и инноваций. Такая организация предусматривает вертикальное подчинение, определенную иерархию отношений, в которой предприниматель занимает верхнюю ступень, а наемные работники – нижнюю, причем они тоже могут образовывать иерархию. То есть фирма всегда имеет элемент вертикальных взаимоотношений.

С точки зрения новой институциональной теории Нобелевского лауреата Роберта Коуза, развитой Нобелевским лауреатом Оливером Уильямсоном, – фирма необходима, поскольку через ненулевые транзакционные издержки невозможно организовать сколько-нибудь сложный процесс производства только через свободные рыночные обмены. Каждый такой обмен:

предусматривает заключение явного или неявного контракта, который является неполным, ведь невозможно заранее предусмотреть все возможные ситуации реальной жизни и прописать соответствующие действия сторон;

требует предварительной подготовки – поиска соответствующего товара или услуги, проверки качества, репутации поставщика и т.д., в условиях неполной и асимметричной информации;

несет риски невыполнения или неполного выполнения, с необходимостью принуждения к выполнению, и соответствующих расходов.

Поэтому выгоднее бывает не искать каждый раз лучшего исполнителя/поставщика определенного вида услуг, а создать фирму и взять его/ее на работу в роли наемного работника. При этом работодатель заинтересован в том, чтобы работник имел его фирму за "основное", а, лучше, единственное, место работы.

Свой логически завершенный вид такой подход приобрел в японской системе пожизненного найма. Для закрепления работников работодатели используют элементы патернализма, такие как обеспечение "социального пакета", часть из которого является обязательными социальными гарантиями (больничные, страхование от безработицы и несчастных случаев, пенсионное страхование и т.д.).

При этом организация отношений внутри фирмы – значительной степени вертикальная и базируется на личном подчинении. Самым простым и гибким способом, популярным в ММБ, является заключение рамочного трудового договора. По нему работник обязуется в течение рабочего времени просто выполнять приказы руководителя, какими бы они ни были, в рамках закона и своих профессиональных обязанностей.

Это радикально отличается от поставки услуг по гражданско-правовому договору, который наоборот, подробно прописывает объем и характер услуг. Большие фирмы, как правило, имеют сложную внутреннюю бюрократию, включающую трудовой распорядок и кодексы поведения, которых работник обязуется соблюдать при подписании трудового договора.

Таким образом, при трудовых отношениях объем работы и ее детальные характеристики заранее не определяются, а внутренние правила являются одинаковыми для всех сотрудников фирмы.

Наконец, важным отличием является сама природа поставщика: в отличие от наемного работника, который по определению является физическим лицом, которое выполняет всю работу лично и единолично, поставщик может быть также и фирмой или посредником, который передает заказ или его часть дальше на условиях субконтракта.

Исходя из этого предлагается следующий общий принцип квалификации спорных правовых отношений: если на месте физического лица (ФЛП) – поставщика можно представить себе юридическое лицо, такие отношения должны квалифицироваться как гражданско-правовые. Если это невозможно сделать, то отношения являются трудовыми.

Чтобы уменьшить поле для дискреции (а, следовательно, и коррупции и других видов давления на бизнес), этот подход можно конкретизировать в виде следующего перечня критериев трудовых отношений, совпадение только одновременно большинства из которых может определять трудовые отношения.



Критерии трудовых отношений / Таблицу предоставил автор

Но в постиндустриальной экономике ТО и ЦПО сближаются. Существует целый спектр различных типов занятости, таких как гиг-работники, самозанятые лица, фрилансеры и т.д., причем жизнь все время привносит новые формы. Поэтому, в соответствии с международной практикой, решение о переквалификации договора должно определяться по совокупности критериев. В частности, для Украины предлагается использовать 7 из 9. При этом всю ответственность в случае нарушения закона должен нести фактический работодатель.

Введение такой четкой, однозначной и научно-обоснованной модели позволило бы ликвидировать схему уклонения от налогообложения во исполнение требований МВФ, не затрагивая при этом настоящих ФЛП и их заказчиков. Также это бы позволило внести определенность, очень необходимую добросовестным заказчикам и исполнителям.