Труханов вышел на свободу: за мэра Одессы внесли залог
5 мая 2023, 18:53Читати новину українською
Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел на свободу. За него внесли залог.
Мэр Одессы Геннадий Труханов обвиняется в хищении бюджетных средств по покупке завода "Краян". Суд заключил его под стражу 4 мая с правом внесения залога.
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За мэра Одессы внесли залог в 13 миллионов
Как сообщил журналистам депутат промэрской фракции "Доверяй Делам" Дмитрий Танцюра именно он внес залог за мэра Одессы. Отметим, что речь идет об уплате 13,42 миллиона гривен.
Кроме того, Труханова обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Его должны выпустить на свободу уже в ближайшие часы.
На мэра Одессы также возложили следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
- сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда.
Дело Труханова: что известно
- В сентябре 2016 года Одесский горсовет купил за 185 миллионов гривен здание обанкротившегося завода "Краян". Частная компания, у которой приобрели завод, заплатила за комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.
- Детективы НАБУ и САП зафиксировали, что фирма-продавец попыталась перечислить средства от продаж другой компании с признаками фиктивности. Обвиняемыми по делу стали непосредственно мэр Одессы и другие должностные лица. Непосредственно Труханова обвиняют в том, что он незаконным путем мог завладеть суммой более 92 миллионов гривен.
- В 2019 году прошел суд, на котором всех фигурантов дела оправдали. Однако САП обжаловала приговор в Высшем антикоррупционном суде.
- В феврале 2021 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор городскому голове Одессы Геннадию Труханову и другим обвиняемым. С тех пор дело рассматривает Высший антикоррупционный суд Украины
- В апреле 2023 года ВАКС изменил меру пресечения городскому голове Одессы Труханову и назначил залог в размере более 30 миллионов гривен.