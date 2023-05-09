Парад – кринж, потому что авиация – на дне: возле Киевской ГЭС нашли останки российского пилота

Работники Киевской ГЭС в мае 2023 года обнаружили тело российского пилота. Его "аквадискотека" в Днепре началась еще весной 2022 года, когда над Киевом сбили вражеский МИ-24.

В этом году парад на 9 мая в России был совершенно никаким. Не смогли поднять в небо ни одного самолета. И пока граждане страны-террористки жалуются и оставляют разочарованные комментарии, украинцы точно знают, почему так произошло: авиация "второй армии мира" – уже в Киевском море. 24 Канал сообщает, что работники Каховской ГЭС 9 мая обнаружили труп российского летчика.

Обратите внимание Россиянам пришлось смотреть парад на 9 мая с украинской озвучкой: в сети показали видео

Возле Киевской ГЭС обнаружили труп оккупанта

Российского пилота выловили из Киевского моря. По предварительным данным, косплей на путинскую "русалочку" совершил старший лейтинант Манкишев Р. Вертолет МИ-24, на котором он летал, сбили над акваторией Киевского водохранилища еще в феврале – марте 2022 года.



Из Киевского моря выловили российского пилота / 24 Канал

Труп виловили з води 9 травня: дивіться відео

Оккупанты надеялись "взять Киев за 3 дня", а вместо этого плавают в Киевском море уже больше года. Тем временем те, кому повезло меньше, пакетизируются на суше. По состоянию на 9 мая на концерт к Кобзону отправили уже более 195 620 оккупантов.