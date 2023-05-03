Ту-22М3: что известно о бомбардировщике, которым угрожает Россия после "атаки беспилотников"

После так называемой "атаки беспилотниками" по Москве, в которой Кремль, ожидаемо, обвиняет Украину, захватчики решили поднять в воздух бомбардировщики Ту-22М3. Этими ракетными носителями страна-террорист хочет угрожать нашему государству, а российское информационное пространство уже распространяет паническую ИПСО.

Днем в Украине уже звучала воздушная тревога из-за вылета двух таких бомбардировщиков, но на этом в России не останавливаются. Больше о Ту-22М3, его возможностях и характеристиках читайте в материале 24 Канала.

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"Людоед": история появления Ту-22М3

История стратегических бомбардировщиков Ту-22 началась еще в 60-х годах прошлого столетия. Разработка этой авиации была одним из самых секретных проектов СССР во времена холодной войны. Однако интересно то, что ограниченные сроки на конструирование новых самолетов существенно отличились на его качестве.

Первые самолеты из серии Ту-22 называли "людоедами". Причина проста – странное положение двигателей, сложный взлет и посадка из-за высокой скорости и возможности катапультироваться только вниз приводили к тому, что в авариях, которых было немало, обычно погибал весь экипаж.

Именно поэтому в 1977 году в СССР начали работу над новым ракетным носителем – Ту-22М3. Если сравнивать с предыдущими моделями, то этот бомбардировщик совсем не отличается от них. Планирование, кабина и способ катапультирования претерпели изменения, а работа над улучшением вооружения длилась 12 лет. Но эти улучшения не изменили ситуацию – бомбардировщики и дальше терпели аварии, а пилоты погибали.

Список основных характеристик Ту-22М3:

экипаж такого бомбардировщика – 4 человека;

длина самолета – 41,46 метра, а размах крыльев от 23,3 до 34,28 метра;

бомбардировщик может подняться в атмосферу с максимальным весом до 120 000 килограммов;

максимальная скорость – 2 300 километров в час;

практический потолок – 13 300 километров;

максимальная боевая нагрузка – 24 000 килограммов, в том числе 3 ракеты Х-22.

По состоянию на 2021 год у России было 66 бомбардировщиков Ту-22М3. С предыдущими версиями все гораздо интереснее – россияне потеряли 70 из 311 серийных самолетов, в основном из-за аварий.

Удары по Кременчугу и Мариуполю: боевое применение Ту-22М3

Россия использовала эти бомбардировщики во время войны в Афганистане, Сирии, Чечне и Грузии. Интересно, что в первый день войны против Грузии Россия потеряла Ту-22М3, поэтому в течение следующих дней противостояния захватчики не использовали их.

Во время войны против Украины Россия сперва не использовала так часто эти бомбардировщики, поскольку как-никак они устаревшие. Однако в конце февраля с Ту-22М3 Россия нанесла удар по Харькову, использовав 16 ракет.

Также эти бомбардировщики использовали для авианалетов на Мариуполь, они способны бить бомбами весом 1,5 и 3 тонны. Именно такими боеприпасами россияне били по городу и заводу "Азовсталь". Также этот самолет способен бить бомбами весом 9 тонн.

В июне Россия запустила с этого самолета ракету Х-22 по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, а 14 января 2023 года ударила по жилому дому в Днепре.

Также Ту-22М3 может быть носителем крылатых ракет "Кинжал". Именно с него запускали эти ракеты 9 мая 2022 года по гражданским объектам в Одесской области.

Российская ИПСО как ответ на "атаку беспилотников"

Днем российская пропаганда начала истерику из-за "атаки беспилотников" по Кремлю. Хотя самое интересное то, что, по их словам, атака произошла ночью, а говорить о ней начали только после обеда.

Как бы там ни было, Украина отвергает обвинения России в причастности к атаке, а в Москве тем временем неистовствуют и снова взялись за свою любимую ядерную пугалку. Теперь же так называемые российские оппозиционеры утверждают, что на российских аэродромах якобы готовят ракетоносители Ту-22М3 для массированных ударов по Киеву в ночь на 4 мая и, что больше добавляет абсурда, даже готово к применению ядерное оружие.

Оппозиционеры ссылаются на пилота одного из аэродромов, на котором якобы готовят все для атаки, однако, вполне вероятно, что эта "конфиденциальная информация" умышленно попала к представителям так называемой оппозиции, чтобы посеять панику среди украинцев. Это наиболее вероятное объяснение, поскольку в США уже неоднократно заявляли, что отслеживают ядерную активность России. И официальный Киев также уверял, что такая активность не может быть незаметной.