Большинство являются донорами, – аналитики опровергли информацию о 40 Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

Недавно в Defense Express обратили внимание на опубликованные ресурсом AviVector спутниковые снимки российских аэродромов. Речь шла о 40 бортах Ту-22М3 на базе "Оленья" по состоянию на 26 мая, однако впоследствии информацию опровергли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление AviVector. Там заявили, что "ценят доверие украинских СМИ", однако данные о перемещении бомбардировщиков не соответствуют их наблюдениям.

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Что известно о перемещении

В Defense Express обратили внимание на то, что 26 мая на аэродроме "Оленья" якобы было одновременно сосредоточено 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС и 5 Ан-12. Однако эта информация не соответствует действительности.

Такой вывод был сделан из-за неучета на обеих авиабазах, "Белая" и "Оленья", значительного количества машин не в летном состоянии. Редакция приносит извинения за допущенный промах в анализе реального состояния так называемых "ВКС" России по информации из открытых источников,

– написали в Defense Express.

По уточнению аналитиков AviVector, количество Ту-22М3 на авиабазе "Белая" остается практически неизменным. К тому же большинство бортов на базе "Оленья" являются донорами, которые находятся там в течение длительного времени и активно не используются. Также 7 бомбардировщиков заметили накануне на авиабазе "Шайковка".