"Зато орем, что с НАТО можем воевать": как реагируют россияне на сбивание Ту-22М3
Украинские защитники 19 апреля впервые смогли сбить российский бомбардировщик Ту-22М3. Россияне в сети уже угрожают ядерным оружием и заявляют о "безвозвратных потерях".
Так, в сети оккупанты активно обсуждают потерю бомбардировщика. Некоторые из них даже предполагают, что сбить самолет могли “агенты” на территории России. Как реагируют на сбивание Ту-22М3 россияне – сообщает 24 Канал.
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"Скоро и самолетов не останется"
Командующий Воздушных сил сообщил, что 19 апреля 2024 года Украина впервые сбила стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Интересно, что первыми о падении самолета сообщили сами же россияне, а именно губернатор Ставропольского края. Он даже опубликовал яркие кадры с места падения самолета.
Россияне же на потерю бомбардировщика реагируют неоднозначно. Одни говорят, что самое главное – жизни пилотов. Впрочем, двое пилотов погибло, а еще одного – до сих пор не нашли. Большинство пользователей возмущено и не верит, что украинские военные могли сбить Ту-22М3. Оккупантам легче поверить в "неуловимых агентов", которые подбили самолет в России. Некоторые предполагают, что сбить самолет могла и российская "пе-ве-о", как якобы было в случае с падением А-50. Тогда украинские защитники также смогли подбить самолет, однако кремлевская пропаганда заявила о friendly fire.
В сети россияне обсуждают, кто мог сбить Ту-22М3 – больше в галерее
Некоторые пользователи всячески пытаются оправдать инцидент и заявляют, что Ту-22М3 "никто не мог сбить". Такие уникальные россияне старательно распространяют тезисы кремлевских пропагандистов о "технической неисправности".
Россияне не верят, что Ту-22М3 могли сбить / Скриншот из сети
Однако большинство все же признает "безвозвратную потерю". Россияне жалуются, что самолеты Ту-22М3 больше не могут изготавливать, критикуют минобороны России, что они не признают потери, а заявляют о "неисправности".
Россияне в сети жалуются на сбитие Ту-22М3 / Скриншоты из сети
Традиционно, россияне в сети прибегли и к ядерным угрозам. Оккупанты заявляют, что сбивание Ту-22М3 – это якобы "нарушение ядерной доктрины", и теперь Кремль якобы "имеет право применить ядерное оружие".
Россияне традиционно прибегают к ядерным угрозам / Скриншот из сети
Сбивание Ту-22М3: что известно
- Россия 19 апреля атаковала Украину ракетами различных типов, используя бомбардировщики. Во время сбивания российских ракет украинским защитникам удалось подбить бомбардировщик Ту-22М3.
- Как сообщили источники 24 Канала, атаковали российский самолет на расстоянии 300 километров от Украины. Сбить его удалось из зенитно-ракетного комплекса С-200.
- В разведке также опубликовали кадры, как украинские защитники наносили удар. Более того, в ГУР МО сообщили, что когда борт Ту-22М3 подбили, другой бомбардировщик, который летел за ним, развернулся и полетел обратно на аэродром.
- В то же время российское минобороны хоть и признало потерю бомбардировщика, однако заявило, что падение произошло в результате "технической неисправности".