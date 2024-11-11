Каким был маршрут российских самолетов Ту-95МС и МиГ-31К утром: аналитики показали

Россия утром 11 ноября поднимали в небо свои самолеты типа Ту-95МС и МиГ-31К. В конце концов пусков ракет из этих самолетов не произошло и эти воздушные суда улетели обратно к своим аэродромам.

В конце концов уже известен маршрут самолетов утром 11 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы Airguard и Monitorwar.

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Куда направлялись самолеты Ту-95МС

Аналитики рассказали, что первый вылет 8 бомбардировщиков Ту-95МС был зафиксирован в 03:24. В телеграм-каналах также визуализировали максимально точный маршрут стратегических бомбардировщиков в стране-агрессоре.



Как Ту-95МС летали утром 11 ноября / Фото из телеграм-каналов Airguard и Monitorwar

Аналитики также подчеркнули, что первые имитационные пуски крылатых ракет были в 06:00, второй имитационный пуск произошел в 06:15 с другого пускового рубежа.

Цель вылета стратегических бомбардировщиков в таком большом количестве и без применения крылатых ракет пока неизвестна, и очень странная, по нашему мнению,

– подчеркнули авторы каналов.

Как и куда летели истребители МиГ-31К

Впоследствии OSINT-аналитики опубликовали визуализацию утренних полетов истребителей МиГ-31К дальней авиации России.

По данным авторов канала, вылет трех МиГ-31К состоялся в 06:50 с аэродрома "Приволжский", что в Астраханской области. После непродолжительного полета эти истребители совершили посадку на аэродром вылета.



Каким был маршрут МиГ-31К утром 11 ноября / Фото из телеграм-каналов Airguard и Monitorwar

"Время посадки, к сожалению, неизвестно. Никаких пусков и имитаций истребитель не совершал. Это выдумки телеграм-каналов", – отметили аналитики.

В то же время они предупредили, что визуализация может содержать небольшие погрешности из-за неполного доступа к информации.