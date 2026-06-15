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15 июня, 13:01
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Город Тула в России подвергся массированной атаке БПЛА: впечатляющие кадры

София Рожик

В ночь на 15 июня город Тула в России подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В регионе было зафиксировано несколько возгораний.

Об этом пишет Exilenova+.

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Что известно о взрывах в России?

В Туле ночью слышали много мощных взрывов. Россияне писали о массированной атаке БПЛА.

В результате ударов, как видно на опубликованных кадрах, что-то масштабно горело в нескольких местах.

Взрывы в Туле: смотрите видео

 

При этом пока не сообщается, что именно могло быть атаковано в регионе. В то же время стоит отметить, что Тула является одним из главных центров военно-промышленного комплекса России.

Взрывы в Туле: смотрите видео

 

Взрывы в Туле: смотрите видео

 

Там производят высокоточное оружие, комплексы противовоздушной обороны, в частности "Панцирь-С", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", вооружение для бронетехники, автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, вооружение для военно-морского флота, реактивные системы залпового огня, в частности "Град", "Смерч", "Ураган", тяжелые огнеметные системы и т. д.

Взрывы в Туле: смотрите видео

 

Помимо того, что там занимаются разработкой техники и вооружения, многие оборонные предприятия направляют своих специалистов в зону боевых действий для оперативного ремонта и обслуживания вооружения.

К слову, беспокойно было этой ночью и под Москвой. В городе Реутов после атаки БПЛА возник пожар на территории производителя пельменей "Мириталь". Менее чем в 600 метрах оттуда расположена совместная территория АО "ВПК "НПО Машиностроение" и аэрокосмического факультета Московского государственного технического университета имени Баумана.

Пожар в Реутове / Фото из соцсетей

На "НПО Машиностроение" занимаются изготовлением:

  • гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон",
  • стратегического ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком,
  • берегового ракетного комплекса "Бастион",
  • космических аппаратов и систем,
  • ракет-носителей,
  • различной высокотехнологичной продукции двойного назначения.

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