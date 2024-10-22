Зачем украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в России: в ЦПД четко объяснили

В Тульской области России ночью 22 октября атаковали два спиртзавода. Это важные объекты для военного производства врага.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Эту атаку также подтвердили и российские власти.

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Зачем атаковать спиртзаводы в России

Коваленко отметил, что спиртзаводы россияне используют для изготовления не только спирта. На этих объектах также делают топливо и взрывчатые вещества для военных нужд.

Поэтому они и атакуются,

– отметил руководитель ЦПД.

Лейтенант также подчеркнул, что украинские БпЛА за ночь 22 октября атаковали 4 предприятия на территории России:

Предприятие "Биохим", занимающееся переработкой мелассы (побочный продукт свеклосахарного производства) и производство этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие Воронежской области.

"Это все – военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", – подчеркнул Коваленко.

К слову, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев признал, что под ударами ночью 22 октября оказались Ефремовский и Лужковский спиртзаводы. Расстояние между ними – примерно 150 километров. Расстояние от Ефремова до границы Украины – почти 350 километров.