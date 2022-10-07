Тупицкого могут вернуть: Украина направила в Австрию ходатайство

Министерство юстиции направило Австрии ходатайство о выдаче Украине экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Австрия может выдать Тупицкого

Также по линии Интерпола Государственное бюро расследований направило "красное уведомление" для задержания Тупицкого.

На тему Тупицкого еще не экстрадировали из Австрии, – журналисты заметили экс-главу КСУ в центре Вены

Ожидается ответ генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого,

– говорится в сообщении.

Тупицкий говорит, что выехал законно

59-летний бывший глава и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже полгода проживает в австрийской Вене как беженец и утверждает, что пересек украинскую границу законно, так как "освобожден от мобилизации".

По информации "Радио Свобода", Тупицкий официально не пересекал украинскую границу. Сам же он утверждает, что имеет соответствующую справку об освобождении от мобилизации как судья и выехал из Украины через границу с Венгрией по семейным обстоятельствам. При этом он не помнит через какой пункт пропуска пересекал границу.

В чем подозревают Тупицкого

Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суд по делу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".

В мае Тупицкий был объявлен в международный розыск. Также его разрешили экстрадировать из Австрии.

Что нужно знать о скандальном судье

Владимир Зеленский в декабре 2020 года отстранил Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. В марте 2021 года Зеленский отменил указ Виктора Януковича за 2013 год, согласно которому Александра Тупицкого и Александра Касминина назначили судьями КСУ.

Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Верховном Суде, где действия президента сочли противоправными.

В декабре 2021 года США ввели санкции против Тупицкого из-за значительных коррупционных действий. В январе 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении.

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