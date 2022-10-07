Австрія може видати Тупицького

Також за лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило "червоне оповіщення" для затримання Тупицького.

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Очікується відповідь генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького,

– йдеться у повідомленні.

Тупицький каже, що виїхав законно

59-річний колишній голова і екссуддя Конституційного суду України Олександр Тупицький вже пів року проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як "звільнений від мобілізації".

За інформацією "Радіо Свобода", Тупицький офіційно не перетинав український кордон. Натомість сам він стверджує, що має відповідну довідку про звільнення від мобілізації як суддя і виїхав з України через кордон з Угорщиною за сімейними обставинами. При цьому він не пам'ятає через який пункт пропуску перетинав кордон.

У чому підозрюють Тупицького

Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. Також його дозволили екстрадувати з Австрії.

Що треба знати про скандального суддю

Володимир Зеленський у грудні 2020 року відсторонив Тупицького з посади голови Конституційного суду України. У березні 2021 року Зеленський скасував указ Віктора Януковича за 2013 рік, за яким Олександра Тупицького та Олександра Касмініна призначили суддями КСУ.

Тупицький та Касмінін оскаржили указ Зеленського у Верховному Суді, де дії президента визнали протиправними.

У грудні 2021 року США запровадив санкції проти Тупицького через значні корупційні діяння. У січні 2021 року ДБР повідомило Тупицького про підозру.

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