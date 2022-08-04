В россии признались, что турбину Siemens невозможно вернуть на "Северный поток"

В начале июля украинцев возмутила новость о передаче Канадой турбины для "Северного потока-1". Теперь же сами россияне признались, что сделать это просто невозможно.

Соответствующую информацию о газовой турбине Siemens сообщили в российском газовом концерне. Там отметили, что делают невозможным возврат установки к компрессорной станции "Портовая" санкции, наложенные на страну-агрессор, передает 24 канал.

Читайте также Газовый шантаж россии уже имеет обратный эффект, – Зеркаль назвала причины

Санкции не позволяют вернуть турбину

Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие сложившейся ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставки двигателя 073 на КС "Портовая" невозможным,

– говорится в сообщении.

Отметим, что соответствующее заявление "Газпром" сделал вскоре после визита канцлера Германии Олафа Шольца на завод Siemens Energy. Он прибыл в город Мюльхайм-ан-дер-Рур, чтобы осмотреть турбину для "Северного потока-1". Ее в начале июля Канада согласилась вернуться россии, несмотря на санкции, наложенные на страну-агрессор. Отметим, что с соответствующей просьбой к правительству Канады обратились Германию.

россия за неимением турбины маскирует шантаж

Весь мир прекрасно понимает, что Россия устраивает газовый шантаж. В то же время сам "Газпром" убеждает, что необходимость приводить в порядок турбины Siemens стала причиной сокращения поставок голубого топлива "Северным потоком-1". К примеру, в июне количество транспортируемого газа сократилось на 40% от запланированного.

Тогда в компании объясняли, что причиной этого стала та же турбина, которая находится в Канаде на ремонте. Отметим, что в июле россия отключила еще одну турбину, которая нуждалась во вмешательстве мастеров. В этом случае поставки пришлось еще раз сократить, но уже более чем на 20%.

Настоящая же причина кроется в желании давить на страны-члены ЕС. Поскольку практически все они приняли сторону Украины, то россия пытается хоть как-то влиять на принимаемые ими решения. В частности, на санкционные ограничения, которые ежедневно лишь усиливаются из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Газ в Европе еще раз подорожал

На фоне газового шантажа и попыток искать альтернативные источники поставки голубого топлива, цены на него в Европе еще раз выросли. Так, 26 июля биржевая стоимость газа впервые с марта 2022 года пересекла отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Произошло это на фоне отключения еще одной турбины "Северного потока-1". Как мы отмечали выше, данное решение стало причиной сокращения количества транспортируемого голубого топлива.

Примечательно – Железняк рассказал, сократился ли дефицит бюджета: смотрите видео