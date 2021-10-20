В Турции авто влетело на "зебре" в пару из Украины

20 октября 2021 , 12:40
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Источник:

News-Turk

В турецкой Анталии произошло ДТП с участием украинцев. Туристов на пешеходном переходе сбила машина. К сожалению, есть жертва аварии.

ДТП произошло недавно в районе Алании, в курортном поселке Окурджалар в вечернее время.

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Пару украинцев авто сбило на "зебре"

Пара, приехавшая в Турцию из Житомира, вышла за покупками в магазин. Мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на большой скорости сбила машина.

Мужчина в результате аварии погиб

В результате ДТП 62-летний мужчина погиб на месте инцидента еще до приезда медиков. Его 55-летнюю спутницу в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение одной из больниц региона.

Водителя машины задержали сотрудники жандармерии.

Предыдущее ДТП с украинцами в ​​Турции

  • В турецком городе Стамбул 13 сентября автобус с украинскими туристами столкнулся с транспортом, который перевозил студентов. В результате аварии 1 человек погиб, еще не менее 30 – получили травмы.
  • ДТП произошло из-за того, что у 54-летнего водителя экскурсионного автобуса произошел сердечный приступ и он не смог управлять транспортом.
Автор: Наталія Пристанська