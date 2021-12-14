В Турции перевернулся пассажирский автобус: есть жертвы и десятки пострадавших

На севере Турции 14 декабря перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП 2 человека погибли, более 20 получили травмы.

Ужасная авария произошла ранним утром на автомагистрали Амасья – Чорум, близ Гекхойюка. Там водитель автобуса не справился с управлением.

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Авария автобуса в Турции

В результате автобус, в котором находились пассажиры, перевернулся. Предварительно, авария произошла из-за скользкой дороги после дождя. Окончательную причину назовут позже. Транспорт следовал из Измира в Токат.

В Турции перевернулся автобус / Фото Gun Haber

Есть жертвы и много пострадавших

В результате ДТП на месте погибли 2 человека. Кроме того, еще 24 оказались в больнице. По словам медиков, состояние некоторых тяжелое. Были ли среди них иностранцы, пока неизвестно.

На месте инцидента работают полицейские, спасатели и медики.

В сентябре в Турции произошла авария с участием украинских туристов. У 54-летнего водителя экскурсионного автобуса произошло сердечный приступ. Поэтому транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автобусом со школьниками. В результате 35 человек получили повреждение легкой и средней тяжести.

Два человека погибли, много пострадавших / Фото Gun Haber

ДТП произошло на трассе Амасья – Чорум: смотрите карту