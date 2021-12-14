В Турции перевернулся пассажирский автобус: есть жертвы и десятки пострадавших
Источник:Gun Haber
На севере Турции 14 декабря перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП 2 человека погибли, более 20 получили травмы.
Ужасная авария произошла ранним утром на автомагистрали Амасья – Чорум, близ Гекхойюка. Там водитель автобуса не справился с управлением.
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Авария автобуса в Турции
В результате автобус, в котором находились пассажиры, перевернулся. Предварительно, авария произошла из-за скользкой дороги после дождя. Окончательную причину назовут позже. Транспорт следовал из Измира в Токат.
В Турции перевернулся автобус / Фото Gun Haber
Есть жертвы и много пострадавших
В результате ДТП на месте погибли 2 человека. Кроме того, еще 24 оказались в больнице. По словам медиков, состояние некоторых тяжелое. Были ли среди них иностранцы, пока неизвестно.
На месте инцидента работают полицейские, спасатели и медики.Обратите внимание! В сентябре в Турции произошла авария с участием украинских туристов. У 54-летнего водителя экскурсионного автобуса произошло сердечный приступ. Поэтому транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автобусом со школьниками. В результате 35 человек получили повреждение легкой и средней тяжести.
Два человека погибли, много пострадавших / Фото Gun Haber
ДТП произошло на трассе Амасья – Чорум: смотрите карту