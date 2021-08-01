Спасатели в Турции смогли взять под контроль более 100 лесных пожаров
1 августа 2021 , 14:47Читати новину українською
Источник:Associated Press
В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил ряд популярных курортов – борьба с ним продолжается днем и ночью.
По состоянию на 1 августа экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию со 107 возгораниями.
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Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.
- Политик тоже отметил, что 5 пожаров бушуют в туристических провинциях Анталия и Мугла.
Всего с 28 июля очаги сильного огня зафиксированы в 32 провинциях Турции.
Число погибших продолжает расти
Масштабные лесные пожары, охватившие турецкое государство, продолжают уносить жизни.
- В результате стихии умерли уже 6 человек.
Пожары в Турции: что известно
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Огонь приближался к курортному городу Анталия.
- Задымленный район Манавгат и город Сиде. В результате пожара 6 граждан Турции погибли, а еще более 400 пострадали.
- Вернувшаяся из Турции украинка рассказала, что в отеле пепел и ужасный запах горелого. Женщина отдыхала в городе Сиде.
- Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране в настоящее время находится 100 тысяч украинских туристов.
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