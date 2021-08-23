В Турции вспыхнули новые лесные пожары: жуткие фото
Источник:Hürriyet
В турецких провинциях Балыкесир и Адана 23 августа вспыхнули новые лесные пожары. Спасатели пытаются взять под контроль очаги возгорания.
Ситуацию осложняет сильный ветер, который способствует быстрому распространению пламени. В то же время пожарным мешает крутой рельеф местности.
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Пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Кавурмаджилар, в горной местности провинции Балыкесир, на территории национального парка Каздаглары,
– пишут СМИ.
Пока причины возникновения новых лесных пожаров – неизвестны. Турецкие правоохранители пытаются оперативно выяснить все обстоятельства инцидентов.
Спасатели тушат пожары
Спасатели пытаются взять под контроль очаги возгорания в двух провинциях.
- К операциям укрощения огня привлекли вертолеты, самолеты, пожарные, автоцистерны и машины снабжения.
Первый сброс воды осуществили через 18 минут после того, как стало известно о пожаре.
В Турции вспыхнули новые лесные пожары / Фото Hürriyet
Пожары в Турции: что известно
- Первые пожары в Турции вспыхнули еще 28 июля 2021 года в городе Манавграт в Анталии.
- Впоследствии огонь охватил и другие курортные города страны. Мощная стихия унесла жизни 8 человек.
- Турецким правоохранителям удалось задержать 7 человек, подозреваемых в поджоге лесов.
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