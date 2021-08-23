Ситуацію ускладнює сильний вітер, який сприяє швидкому розповсюдженню полум'я. Водночас вогнеборцям заважає крутий рельєф місцевості.

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Пожежа спалахнула у лісовій зоні в районі Кавурмаджилар, у гірській місцевості провінції Баликесір, на території національного парку Каздаглари,

– пишуть ЗМІ.

Наразі причини виникнення нових лісових пожеж – невідомі. Турецькі правоохоронці намагаються оперативно з'ясувати всі обставини інцидентів.

Рятувальники гасять пожежі

Рятувальники намагаються взяти під контроль осередки загоряння у двох провінціях.

До операцій приборкання вогню залучили гелікоптери, літаки, пожежні, автоцистерни та машини постачання.

Перший скид води здійснили через 18 хвилин після того, як стало відомо про пожежу.



У Туреччині спалахнули нові лісові пожежі / Фото Hürriyet

Пожежі у Туреччині: що відомо

Перші пожежі у Туреччині спалахнули ще 28 липня 2021 року в місті Манавґрат в Анталії.

Згодом вогонь охопив й інші курортні міста країни. Потужна стихія забрала життя 8 людей.

Турецьким правоохоронцям вдалося затримати 7 осіб, яких підозрювали у підпалі лісів.

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