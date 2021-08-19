"Турция готова": Эрдоган заявил, что открыт к сотрудничеству с "Талибаном"
Источник:Anadolu
Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова к сотрудничеству с террористами "Талибана". Президент мотивирует такое решение желанием обеспечить благосостояние турецким семьям, проживающим в Афганистане.
Эрдоган подчеркнул: он – "открыт для сотрудничества" с талибами ради мира в Афганистане и защиты национальных интересов Турции. Кроме того, турецкий президент отметил, что сейчас заявления талибов являются умеренными.
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Талибы говорят одно, а делают другое
- После захвата Афганистана талибы обещали уважать права местных жительниц.
- В то же время впоследствии в провинции Тахар застрелили женщину только за то, что она вышла на улицу без паранджи. Такой поступок погибшей боевики назвали якобы нарушением законов ислама.
- Также талибы забили до смерти многодетную мать, которая не имела, чем накормить группу террористов. Расправа произошла на глазах у маленьких детей.
- Боевики также приказали старейшинам подготовить списки незамужних женщин и вдов. Их насильно будут выдавать замуж за террористов.
"Талибан" предлагает "Аль-Каиде" вернуться
СМИ сообщили, что талибы уже предложили террористам "Аль-Каиды" вернуться на территорию Афганистана. Вместе они хотят создать "колыбель джихада".
Боевики "Аль-Каиды" – международной террористической суннитской джихадистской организации – виновны в самом масштабном теракте в истории человечества: трагедии 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3 тысяч человек.
Захват Афганистана: главное
- Террористы "Талибана" активизировались летом 2021 года. Это произошло вскоре после того, как президент США Джо Байден принял решение вывести американские войска с территории Афганистана.
- По состоянию на 15 августа боевики сообщили, что контролируют всю территорию страны. В тот же день экс-президент Ашраф Гани отрекся от власти и вместе с ближайшим окружением бежал из Афганистана. Сейчас он находится в ОАЭ.
- Свои действия политик объяснил желанием не допустить кровопролития в Кабуле – афганской столице, где проживают 6 миллионов человек. СМИ сообщали, что с собой президент-беглец "эвакуировал" столько наличных, что их пришлось везти специальными автомобилями. В то же время Гани опроверг эту информацию.
- Вице-президент Афганистана Аммрулла Салех объявил себя новым главой государством. Он призвал людей бороться. Салех обратился к мировым лидерам с просьбой поддержать его страну.