"Турция готова": Эрдоган заявил, что открыт к сотрудничеству с "Талибаном"

Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова к сотрудничеству с террористами "Талибана". Президент мотивирует такое решение желанием обеспечить благосостояние турецким семьям, проживающим в Афганистане.

Эрдоган подчеркнул: он – "открыт для сотрудничества" с талибами ради мира в Афганистане и защиты национальных интересов Турции. Кроме того, турецкий президент отметил, что сейчас заявления талибов являются умеренными.

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Талибы говорят одно, а делают другое

После захвата Афганистана талибы обещали уважать права местных жительниц.

В то же время впоследствии в провинции Тахар застрелили женщину только за то, что она вышла на улицу без паранджи. Такой поступок погибшей боевики назвали якобы нарушением законов ислама.

Также талибы забили до смерти многодетную мать, которая не имела, чем накормить группу террористов. Расправа произошла на глазах у маленьких детей.

Боевики также приказали старейшинам подготовить списки незамужних женщин и вдов. Их насильно будут выдавать замуж за террористов.

"Талибан" предлагает "Аль-Каиде" вернуться

Во время протестов против "Талибана" боевики открыли огонь по людям. Погибли по меньшей мере 3 человека.

СМИ сообщили, что талибы уже предложили террористам "Аль-Каиды" вернуться на территорию Афганистана. Вместе они хотят создать "колыбель джихада".

Боевики "Аль-Каиды" – международной террористической суннитской джихадистской организации – виновны в самом масштабном теракте в истории человечества: трагедии 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3 тысяч человек.

Захват Афганистана: главное