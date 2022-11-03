Одесская область уже вошла в НАТО, – политолог о скором решении проблемы с зерном

Срыв зернового соглашения россияне готовили, а взрывы в Севастополе – это был только повод. Выходом из зернового соглашения россияне пытались протиснуть экспорт собственного зерна и удобрений.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он также отметил, что у Путина уже очень мало рычагов для шантажа.

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"После того, как в Севастополе что-то взорвалось, а затем СБУ выложили видео, что эти взрывы не были напрасными. Но после взрывов в Крыму, Путин решил пойти ва-банк, и что-то решать, потому что рычагов давления на мир у него уже нет", – объясняет эксперт.

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Но, по словам Загороднего, все пошло не по плану, потому что гарантом зерновой сделки является Турция – и она показала, что все в порядке, все будет работать.

Конкретно в этой ситуации Эрдоган показал, что Россия не нужна для того, чтобы зерновые соглашения работали,

– добавляет специалист.

Тарас Загородний говорит, что Турция взяла под контроль проход конвоев с зерном, это то, что говорили еще в начале лета.

"После заявлений Путина вчера и сегодня, можно сделать вывод, что Одесса и ее акватории уже вступили в НАТО", – резюмирует Тарас Загородний.

Россия и соглашение об экспорте украинского зерна