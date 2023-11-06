Турция балансирует между Западом и Востоком: для чего Эрдоган общается с Ираном

Реджеп Эрдоган ожидает, что в Турцию приедет президент Ирана Ибрагим Райси. Но вообще Турция довольно долго балансирует между Западом и Востоком.

Об этом 24 Каналу заявил эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что так Анкара получает для себя те или иные выгоды.

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"Официальная Анкара в первую очередь общается с "мировыми изгоями" для главной цели – чтобы можно было торговаться с западными союзниками", – подчеркнул эксперт-международник.

Так Реджеп Эрдоган фактически "продавил" себе основу для получения Турцией истребителей F-16 от США. Все, чтобы дать "зеленый свет" для членства Швеции в НАТО. Вероятно, президент Турции хочет получить новые козыри перед дальнейшими переговорами с Западом и достигать определенных целей.

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"Торговец" между Западом и Востоком

Сейчас в Турции очень сложная внутриполитическая и экономическая ситуация. К тому же страна до сих пор не пришла в себя после землетрясения, которое привело к огромному ущербу. А также – сильно навредило репутации Эрдогана и его политической силе. Ведь для строительства объектов в регионе с высокой сейсмической активностью не придерживались определенных норм.

Допускаю, что в ближайшее время официальная Анкара будет действовать в дальнейшем в направлении балансировки. Встреча с иранскими чиновниками является одним из таких элементов как и, например, встреча с президентом России Владимиром Путиным в Сочи,

– считает Желиховский.

Турция фактически "торговец" в регионе между Западом и Востоком. Возможно, этому также могут способствовать взгляды на политику со стороны официальных властей и географические факторы.

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