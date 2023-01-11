Финляндия назвала условия передачи танков Украине

Пока Финляндия не приняла окончательного решения о передаче тяжелых танков Украине. Однако там объяснили, при каких условиях передача состоится.

Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Украине, если несколько стран сделают то же самое.

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Финляндия рассматривает возможность передачи танков Украине, но не хочет делать это сама

Финляндия имеет в эксплуатации танки Leopard 2. Финское издание сообщает, что страна не принимала никаких решений по передаче этих танков. Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающая передачу боевых танков, Финляндия рассмотрит возможность участия.

Политическое руководство Финляндии ожидает решения от Германии и других крупных стран. Финляндия не собирается первой принимать решение,

– говорится в сообщении.

Сейчас у Финляндии больше 200 танков Leopard 2. Однако количество танков, которые, теоретически, планируют передать Украине, не большое. В Финляндии считают, что они необходимы для защиты их страны.

Финны ссылаются на то, что имеют общую границу с Россией, в отличие от некоторых других европейских стран, у которых тоже есть эти танки. Там считают, что было бы более справедливо, если бы такие государства выделили больше единиц тяжелого вооружения.

Получит ли Украина Leopard 2