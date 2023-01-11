Фінляндія розгляне можливість передачі бойових танків Україні, якщо кілька країн зроблять те ж саме.

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Фінляндія розглядає можливість передачі танків Україні, але не хоче робити це сама

Фінляндія має в експлуатації танки Leopard 2. Фінське видання повідомляє, що країна не ухвалювала жодних рішень щодо передачі цих танків. Однак, якщо з'явиться група з кількох країн, яка підтримуватиме передачу бойових танків, Фінляндія розгляне можливість участі.

Політичне керівництво Фінляндії чекає на рішення від Німеччини та інших великих країн. Фінляндія не збирається першою ухвалювати рішення,

– мовиться у повідомленні.

Наразі у Фінляндії є понад 200 танків Leopard 2. Проте кількість танків, які, теоретично, планують передати Україні, є невеликою. У Фінляндії вважають, що вони потрібні для оборони їхньої країни.

Фіни посилаються на те, що мають спільний кордон із Росією, на відміну від деяких інших європейських країн, які теж мають ці танки. Там вважають, що було б справедливіше, якби такі держави виділили більше одиниць важкого озброєння.

Чи отримає Україна Leopard 2