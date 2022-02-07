"Ты что дверью хлопаешь, с*ка": В Запорожье таксист набросился на пассажиров из-за замечания

В Запорожье таксист набросился на пассажиров с кулаками из-за того, что они сделали ему замечание. У одного из пострадавших диагностировали гематомы век и контузию.

О неприятном инциденте, который произошел 5 февраля, сообщили местные телеграмм-каналы. Отметили, что водитель подтвердил заказ, а затем включил "простой" прежде чем приехать по адресу.

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Из-за этого у клиентов начали списывать средства. Впоследствии, когда таксист таки приехал на место вызова, пассажиры сделали ему замечание. Однако они и не подозревали, чем это обернется.

"Ты что дверью хлопаешь с*ка?"– агрессивно выругался неадекват и набросился на мужчину и женщину.

Таксист нанес пассажиру телесные повреждения и скрылся с места инцидента. Клиент обратился в местную больницу за помощью. В медицинском учреждении у него диагностировали гематомы век и контузию.



В Запорожье таксист накинулся на пассажиров / Фото с телеграмм-канала "Это Запорожье"

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