"Украинская команда" предлагает потратить тысячу "Зимней еПоддержки" на тепло для защитников
«Украинская команда» предлагает украинцам потратить 1000 гривен, полученных по программе "Зимняя еПоддержка", на согревающие наборы для бойцов на передовой.
Об этом говорится в сообщении волонтерского штаба в Facebook, информирует 24 Канал.
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Лучшая зимняя поддержка – это согреть наших бойцов! Государство запустило программу "Зимняя еПоддержка". Каждый может получить 1000 гривен. Лучший способ потратить тысячу – поддержать защитников! Задонать тысячу на "Тепло на фронт" от "Украинской команды". За эти деньги мы комплектуем наборы, которые согреют наших воинов даже в самые суровые морозы, – сообщает "Украинская команда".
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Волонтеры отмечают, что на 1000 гривен можно обогреть 10 бойцов.
"100 грн – это согретый боец. 1000 гривен – это согретые 10 бойцов! Ваша помощь – это тепло, комфорт и поддержка тех, кто защищает нас каждый день. Присоединяйся к сбору! Согрей своих, чтобы враги пылали!", – призывают в "Украинской команде".
"Зимняя еПоддержка" – государственная программа, по которой каждый украинец может получить от государства 1000 гривен. Эти средства можно потратить только на некоторые вещи. Донат на ВСУ, билеты "Укрзализныци", лекарства, коммунальные услуги и некоторые другие. Заявки на выплату 1000 гривен принимаются в течение зимы – с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.
Присоединиться можно по ссылкам:
Или на сайте "Украинской команды"