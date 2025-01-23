2 самые большие проблемы для администрации США в вопросе российско-украинской войны

Дональд Трамп, вероятно, готов активно работать для того, чтобы способствовать завершению российско-украинской войны. Он уже назначил специального представителя по этому вопросу Кита Келлога, однако администрацию новоизбранного президента США могут ожидать несколько проблем.

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что Кит Келлог не имеет специального дипломатического опыта в ведении переговоров по завершению войны. Но он имеет военный опыт, который может пригодиться.

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Вероятные проблемы администрации Трампа

Александр Краев назвал 2 самые большие проблемы, с которыми команда Трампа может столкнуться с во время попыток завершить войну на территории Украины.

Первое – россияне будут расшатывать администрацию новоизбранного президента США ядерным шантажом.

И здесь как раз отсутствие дипломатического и наличие военного опыта (у Келлога – 24 канал) может наоборот помочь. Человек с полноценным военным опытом менее вероятно будет подкуплен российскими угрозами, которые те постоянно используют против Запада,

– сказал эксперт совета внешней политики.

Второе – у Трампа на пути к завершению российско-украинской войны могут столкнуться с неопределенной позицией Китая.

Мы видим, что с одной стороны Китай готов давить на россиян, но с другой у нас никогда не будет уверенности в том, что там будут продвигать идею того, чтобы Россия шла на переговоры,

– отметил Александр Краев.

Он подытожил, что, однозначно, нельзя доверять стране-агрессору. В Украине прекрасно это понимают, поэтому есть надежда, что в администрации Дональда Трампа также будут работать с осознанием этого.

К слову, Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине, пригрозив ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США, если этого не произойдет. Он также отметил, что стремится помочь России избежать экономического краха, одновременно выразив симпатию к российскому народу.