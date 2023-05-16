Лукашенко может еще и Путина пережить: кому из двух диктаторов нужно бояться своего окружения

У Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. Есть предположение, что его могли отравить в Москве, куда самопровозглашенный президент Беларуси летал 9 мая. Впрочем, Владимиру Путину не выгодно сейчас избавляться от Лукашенко.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он пояснил, что Лукашенко соглашается на размещение ядерного оружия на территории Беларуси и вряд ли может составлять проблему для Путина.

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"Я думаю, для Путина Лукашенко не представляет какой-то особой проблемы. Он достаточно показательно, публично поддерживает линию Путина. И отвечает ему в тех аспектах, которые выглядят угрожающе – говорится о ядерном оружии. Но при этом Лукашенко значительную часть своей аппаратной игры построил на том, чтобы все-таки оставить Беларусь более или менее автономной под своим контролем", – сказал Божко.

Если Лукашенко устранят

Ярослав Божко предположил, что если произойдет физическое устранение Лукашенко, или его естественная смерть, то Россия может иметь проблему "в виде дезинтеграции белорусского каркаса государства". То есть, могут начаться массовые протесты, которые трудно будет подавить. Но вместе с тем, страна-агрессор значительно легче сможет превратить Беларусь в федеральный округ, поскольку те провластные круги, которые останутся после Лукашенко, могут согласиться на любые условия России за определенные гарантии безопасности.

"Россия четко понимает, что у преемников Лукашенко не будет ни связей, ни возможностей. Это будут люди, которые реально могут под дулом автомата согласиться на выгодные условия России. Это похоже на то, что Россия делала на оккупированных территориях Донецкой области", – отметил он.

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Впрочем, пока рано говорить о смерти Лукашенко, сказал глава центра политических студий "Доктрина". Он проанализировал окружение белорусского и российского президентов и объяснил, кому нужно больше бояться.

"Говорить о смерти Лукашенко рано. Давайте дождемся и посмотрим, как и когда она произойдет. Есть вероятность того, что Лукашенко еще и Путина переживет. Потому что в окружении Лукашенко нет сейчас человека, который бы ударил его по голове табакеркой, а в окружении Путина всевозможные бесы могут сидеть", – добавил Божко.

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