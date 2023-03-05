Россия до сих пор не может взять Бахмут: Украина контролирует ключевую трассу в город
Источник:CNN
Оккупационные войска изо всех сил в течение длительного времени пытаются пробить оборону Украины и захватить Бахмут. Однако украинские войска удерживают ключевой путь в город и выход из него.
Речь идет о трассе Бахмут – Константиновка. Об этом рассказал заместитель командующего Национальной гвардией Украины, старшина батальона ВО "Свобода" Владимир Назаренко.
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Что происходит вблизи трассы
По его словам, обстановка вокруг Бахмута и его окрестностях очень похожа на ад. Однако сама трасса Бахмут-Константиновка, которая важна, в частности, для поставки в город, контролируется военными Украины.
Вооруженные Силы Украины удерживают трассу Бахмут-Константиновка, она достаточно стабильна,
– подчеркнул Владимир Назаренко.
Россияне постоянно напирают. Они ищут слабые места в украинской обороне, и боем пытаются оттянуть силы украинских защитников. Также они комбинируют разные методы и тактики, однако терпят неудачу.
Однако украинские военные держат оборону и, по словам Назаренко, никаких "тактических изменений" с украинской стороны не было.
Возможен ли выход из города ВСУ
Несмотря на усилия окупантов, заместитель командующего Нацгвардией отверг предположение о возможном выходе украинцев из города.
Отвода нет. Напротив, приходят какие-то новые резервы в качестве подкрепления, чтобы держать оборону. Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но сообщение с городом есть, есть маршруты, которые не перекрыты,
– сказал он.
Назаренко подчеркнул, что в городе сегодня "каждый день кажется вечностью" и уже трудно посчитать "сколько месяцев крепко держался Бахмут". "Но они не могут захватить город", – подытожил старшина батальона ВО "Свобода".
Что происходит в Бахмуте и близ него: последние новости
- Мнение о том, что захватчики вряд ли смогут окружить Бахмут в ближайшее время, разделяет и полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркивает, что не стоит даже допускать возможности пробития линии обороны Украины и выхода россиян на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- Более того, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что отступать от Бахмута украинские защитники не планируют. Массового отвода украинских войск из города нет, зато продолжаются плановые ротации.
- По данным Института по изучению войны, россияне в Бахмуте имеют позиционное преимущество, однако, несмотря на старания, не могут достичь желаемого результата.
- Как сообщили в Генштабе, за последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки в районах семи населенных пунктов. Всего на Бахмутском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях отбили более 130 атак.