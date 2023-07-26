ВСУ уничтожили крупнейшую российскую "тайну" – комплекс РЭБ "Триада"

Украинские военные ликвидировали вражеские комплексы радиоэлектронной борьбы на Бахмутском направлении. Среди них – наиболее засекреченная россиянами "Триада". Пропагандисты называют ее "убийцей спутниковой связи".

24 канал. У Бахмута аэразведчики Сил специальных операций уничтожили российскую "гордость" – комплекс "Триада", который может создавать нашим военным немало неприятностей. Почему оккупанты так гордятся этим комплексом, читайте в

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Украинские военные поймали "большую рыбу"

На Бахмутском направлении украинские аэроразведчики уничтожили два комплекса радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2". Поражение потерпела и радиолокационная станция "Малахит".

Успешная операция стала возможной благодаря предварительной разведке позиций противника, позволившей выявить враждебные цели, а затем скорректировать огонь артиллерии Сил обороны.

Всего за незначительный период времени у Бахмута было поражено 9 враждебных целей. Кроме комплексов РЭБ украинцы успешно атаковали артиллерийские пушки и бронетехнику россиян.

"Убийца спутниковой связи"

Об уничтоженной "Триаде" известно не много. Россияне старательно держат ее в тайне.

"Триада" – новинка российского оборонно-промышленного комплекса. Из открытых источников известно, что этот комплекс начали создавать еще в 2001 году. В 2019 году он был замечен представителями ОБСЕ в Луганской области. На сегодня его производят на предприятии "Электроприбор" в городе Владимир.

Российские пропагандисты утверждают, что "Триада" – "убийца спутниковой связи" и даже считают ее достойным соперником для американской сети спутников Starlink.

Отмечается, что этот мобильный комплекс способен подавлять спутниковую связь, а значит, исключать возможность наведения ракет и управления дронами.

Украинцы продолжают уничтожать окупантов