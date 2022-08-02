У Байдена допускают, что Китай прибегнет к военной провокации из-за визита Пелоси на Тайвань
2 августа 2022 , 11:14Читати новину українською
Источник:BBC
Китай может отреагировать на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. КНР может запустить ракеты вблизи Тайваня или совершить масштабные воздушные или морские действия.
Пелоси посетит Тайвань несмотря на угрозы Китая
О том, что Китай может ответить на визит Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Керби. Журналисты CCN информируют, что визит Пелоси на Тайвань может состоится уже вечером 2 августа.