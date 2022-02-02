У Байдена говорят, что он готов активнее приобщаться к урегулированию ситуации вокруг Украины

Джо Байден готов принять более активное участие в урегулировании ситуации между Украиной и Россией. Он пойдет на это, если возникнет такая необходимость.

Об этом во время брифинга сообщила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. На вопросы журналистов она отвечала во вторник, 1 февраля.

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Что говорят в Белом доме о ситуации вокруг Украины

Журналисты поинтересовались у представителей администрации Байдена, почему тот не принимает более активного участия в урегулировании ситуации вокруг Украины. В пример они привели, в частности, лидеров Великобритании, Польши и других стран.

Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это наиболее конструктивный шаг вперед,

– отметили в Белом доме.

При этом Псаки обратила внимание и на то, что в США есть "очень активный и заинтересованный государственный секретарь" Энтони Блинкен. Мол, он уже провел ряд разговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в том числе утром 1 февраля.

Альянс Украины, Польши и Великобритании: что известно

Идея создания такого союза принадлежит Лондону. Британская министерша иностранных дел Лиз Трасс объяснила, что такой альянс поможет защитить Европу.

СМИ сообщали, что новый формат сотрудничества могут объявить во время визита Бориса Джонсона в Украину. Впрочем, из-за болезни Трасс это пришлось отложить.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что говорится не только о противодействии вызовам со стороны России, но и трехстороннему сотрудничеству в различных отраслях.

Почему создание нового союза отложили: смотрите видео