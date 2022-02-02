У Байдена говорят, что он готов активнее приобщаться к урегулированию ситуации вокруг Украины
Источник:24 канал
Джо Байден готов принять более активное участие в урегулировании ситуации между Украиной и Россией. Он пойдет на это, если возникнет такая необходимость.
Об этом во время брифинга сообщила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. На вопросы журналистов она отвечала во вторник, 1 февраля.
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Что говорят в Белом доме о ситуации вокруг Украины
Журналисты поинтересовались у представителей администрации Байдена, почему тот не принимает более активного участия в урегулировании ситуации вокруг Украины. В пример они привели, в частности, лидеров Великобритании, Польши и других стран.
Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это наиболее конструктивный шаг вперед,
– отметили в Белом доме.
При этом Псаки обратила внимание и на то, что в США есть "очень активный и заинтересованный государственный секретарь" Энтони Блинкен. Мол, он уже провел ряд разговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в том числе утром 1 февраля.Обратите внимание! Ранее Байден предупредил Россию о серьезных последствиях при новом вторжении на территорию Украины. Политик заверил, что в США отреагируют мгновенно.
Альянс Украины, Польши и Великобритании: что известно
- Идея создания такого союза принадлежит Лондону. Британская министерша иностранных дел Лиз Трасс объяснила, что такой альянс поможет защитить Европу.
- СМИ сообщали, что новый формат сотрудничества могут объявить во время визита Бориса Джонсона в Украину. Впрочем, из-за болезни Трасс это пришлось отложить.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что говорится не только о противодействии вызовам со стороны России, но и трехстороннему сотрудничеству в различных отраслях.
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