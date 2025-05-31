Не жалейте его, Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за рака

У Джо Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости. Дональд Трамп заявил, что ему не жаль оппонента, потому что "он был жесток".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также "Первородный грех" и рак у Байдена: кто же руководил страной и был ли президент США недееспособным

Что Трамп думает о болезни Байдена

Так, Дональд Трамп сказал, что Байден проявил себя "не как умный человек, а в определенной степени жестокий человек". Именно поэтому, мол, он и не отбывает к нему жалость из-за

Если вы испытываете к нему жалость – не жалейте, потому что он жестокий. То что он сделал со своими политическими оппонентом и всеми теми людьми – он нанес много боли,

– жалуется Трамп.

Заметим, что у Байдена диагностировали самую смертоносную – 4 стадию рака простаты, которая уже распространилась на кости.

Джо Байден уже согласился на лечение и рассказал, что должен принимать одну таблетку в течение следующих шести недель, а затем – другую. Политик говорит, что его органы не поражены.

Болезнь невозможно вылечить, однако недавние достижения в диагностике и лечении рака простаты позволили продлить жизнь онкобольных. Медики говорят, что сейчас, у которых рак простаты распространился на кости, "могут прожить 5, 7, 10 или более лет".