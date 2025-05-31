Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що Трамп думає про хворобу Байдена

Так, Дональд Трамп сказав, що Байден проявив себе "не як розумна людина, а певною мірою жорстока людина". Саме тому, мовляв, він і не відбуває до нього жалість через

Якщо ви відчуваєте до нього жалість – не жалійте, бо він жорстокий. Те що він зробив зі своїми політичними опонентом і всіма тими людьми – він завдав багато болю,

– скаржиться Трамп.

Зауважимо, що у Байдена діагностували найсмертоноснішу – 4 стадію раку простати, яка вже поширилася на кістки.

Джо Байден вже погодився на лікування і розповів, що повинен приймати одну таблетку протягом наступних шести тижнів, а потім – іншу. Політик каже, що його органи не уражені.

Хворобу неможливо вилікувати, однак нещодавні досягнення в діагностиці та лікуванні раку простати дозволили продовжити життя онкохворих. Медики кажуть, що наразі, у яких рак простати поширився на кістки, "можуть прожити 5, 7, 10 або більше років".