"Слуга народа" отзывает мандаты у депутатов-коллаборантов
Источник:Александр Качура
Депутаты местных советов, которых подозревают в сотрудничестве с россиянами, будут терять мандаты. Решение приняла президентская партия.
Об этом 28 октября написал нардеп "Слуги народа" Александр Качура.
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"На последнем заседании Политического совета партии "Слуга народа" приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, в отношении которых есть подозрение в сотрудничестве с врагом", – написал депутат.
Коллаборант из "Слуги народа"
Депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев начал работать с оккупантами и стал главой "правления" Херсонщины по вопросам сельского хозяйства. Однако предателя застрелили 28 августа в селе Железный Порт.
Ковалева выбрали в 186-м округе Херсонской области. Когда же туда пришли оккупанты, он заявил, что "Россия здесь серьезно и навсегда".
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Что происходит с коллаборантами в Украине: последние новости
- "Заместительница" Сальдо Екатерина Губарева попала в ДТП в оккупированном Крыму. Впоследствии пропагандистские ресурсы сообщили о ее смерти.
- СБУ в Донецкой области задержали предателя, который сообщал россиянам о дислокации ВСУ и помогал скрываться.
- В Мелитополе 25 октября прогремел взрыв возле "телекомпании" пропагандистов и базы российского ФСБ. Там также находится коллаборант Балицкий.
- С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали минимум 10 политиков-коллаборантов. Партизанскими центрами являются Херсонская и Запорожская области.