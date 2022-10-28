"Слуга народа" отзывает мандаты у депутатов-коллаборантов

Депутаты местных советов, которых подозревают в сотрудничестве с россиянами, будут терять мандаты. Решение приняла президентская партия.

Об этом 28 октября написал нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

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"На последнем заседании Политического совета партии "Слуга народа" приняли решение о лишении мандатов местных депутатов, в отношении которых есть подозрение в сотрудничестве с врагом", – написал депутат.

Коллаборант из "Слуги народа"

Депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев начал работать с оккупантами и стал главой "правления" Херсонщины по вопросам сельского хозяйства. Однако предателя застрелили 28 августа в селе Железный Порт.

Ковалева выбрали в 186-м округе Херсонской области. Когда же туда пришли оккупанты, он заявил, что "Россия здесь серьезно и навсегда".

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