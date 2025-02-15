"В Кремле откупоривают шампанское": как Европа реагирует на заявления американских партнеров

Джей Ди Вэнс во время речи в Мюнхене раскритиковал Европейский Союз за якобы отсутствие демократии и низкие расходы на оборону. Дональд Трамп похвалил такие высказывания своего вице-президента. В России, вероятно, также оценили такую риторику партнеров ЕС.

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал 24 Каналу, что, по сравнению с 2024 годом, на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности стало больше европейских лидеров, которые стремятся усилить свои военные возможности. Они начали задумываться как прожить без защиты США.

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В Европе шокированы заявлениями Джей Ди Венса

Виктор Шлинчак отметил, что многие участники Мюнхенской конференции по безопасности были в состоянии шока после речи вице-президента США. По его словам, выступление Джей Ди Венса выглядело так, будто он приехал в Европу, чтобы показать как правильно вести политику.

В ответ на это прозвучало мнение от Олафа Шольца, мол, Европа имеет свое понимание процессов, которые происходят, поэтому западным партнерам негоже указывать на это.

В Кремле, видимо, откупоривают шампанское, ведь связь между США и Европой сейчас заходит в кризисную ситуацию. Соединенные Штаты Америки не понимают европейских лидеров, а европейские лидеры напуганы вероятными угрозами, которые несет не только Россия, но и потенциальная торговая война с американцами,

– сказал председатель правления Института мировой политики.

Все это не добавляет большого оптимизма. Однако Украина уже адаптировалась к такой нестабильности.

Сотрудничество между Украиной и ЕС

Шлинчак подчеркнул, что имел возможность разговаривать с украинской делегацией в Мюнхене. Они отметили, что предупреждали европейцев о похожем развитии событий и призвали наращивать свои оборонные возможности.

Такой вариант теперь становится более реалистичным, однако нужно достаточно времени на это.

Часть европейского истеблишмента понимает, что украинский солдат стоит на страже европейских границ, но пока нет консенсусного решения, что Украина может быть частью большой системы безопасности в Европе. Думаю, что сейчас на эту тему будут продолжаться большие дискуссии,

– высказался Виктор Шлинчак.

Он добавил, что для многих лидеров в Европе телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным воспринялся как возможность для диктатора легализоваться в международной политике.

Важно! Возобновление переговоров между Трампом и Путиным после трехлетней паузы вызвало беспокойство относительно будущей поддержки Украины. Во время разговора Трамп дал понять, что Украина не станет частью НАТО, а военная помощь может быть сокращена до кредитов. В то же время для Путина это стало дипломатической победой, которая может повлиять на единство Запада в противостоянии российской агрессии.

Европа должна понять, что в ее стратегических интересах не допустить, чтобы российские солдаты стояли на границе с ЕС.