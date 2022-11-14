Белгородскую область 14 ноября посетил "хлопок". Там вспыхнули цистерны с дизельным топливом. Пожар произошел у самой границы с Украиной.

В России загорелись цистерны

Цистерны горят в селе Козинка в Грайворонском городском округе. Оно расположено на границе с Украиной.

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Через этот населенный пункт российские военные заходили в Украину. Сейчас там подымается густой чёрный дым.

Где находится село Козинка: карта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил Украину. Мол, "был прилет снаряда". Более того, он заявил, что цистерны с горючим хранились на территории фермерского хозяйства. Пострадавших в результате пожара нет.

Заметим, что украинские власти неоднократно говорили, что не атакуют объекты, которые находятся на территории государства-агрессора.



В Белгородской области горят цистерны

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До этого Грайворонский городской округ "хлопок" посетил всего несколько дней назад – 6 ноября. Тогда вспыхнул резервуар с раствором на территории нефтебазы. Губернатор также обвинил украинцев.

За день до этого "кто-то неудачно покурил" в помещении школы, где, по данным СМИ, жили мобилизованные, готовившиеся к войне. Местные власти уверяли, что никто не пострадал, потому что школа, мол, не функционировала.

"Хлопок" путешествовал по Белгородской области и 30 октября. Тогда у местных жителей исчез свет.

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