Возле границы с Украиной горят российские цистерны с дизельным горючим
Источник:STERNENKO
Белгородскую область 14 ноября посетил "хлопок". Там вспыхнули цистерны с дизельным топливом. Пожар произошел у самой границы с Украиной.
В России загорелись цистерны
Цистерны горят в селе Козинка в Грайворонском городском округе. Оно расположено на границе с Украиной.
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Через этот населенный пункт российские военные заходили в Украину. Сейчас там подымается густой чёрный дым.
Где находится село Козинка: карта
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил Украину. Мол, "был прилет снаряда". Более того, он заявил, что цистерны с горючим хранились на территории фермерского хозяйства. Пострадавших в результате пожара нет.
Заметим, что украинские власти неоднократно говорили, что не атакуют объекты, которые находятся на территории государства-агрессора.
В Белгородской области горят цистерны
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- До этого Грайворонский городской округ "хлопок" посетил всего несколько дней назад – 6 ноября. Тогда вспыхнул резервуар с раствором на территории нефтебазы. Губернатор также обвинил украинцев.
- За день до этого "кто-то неудачно покурил" в помещении школы, где, по данным СМИ, жили мобилизованные, готовившиеся к войне. Местные власти уверяли, что никто не пострадал, потому что школа, мол, не функционировала.
- "Хлопок" путешествовал по Белгородской области и 30 октября. Тогда у местных жителей исчез свет.
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