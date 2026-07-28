Мы уже воюем с ними, – эксперт по безопасности оценил вероятность удара Ирана баллистикой по Украине

В информационном пространстве распространяется информация о том, что три баллистические ракеты Ирана могут ударить по Украине в ближайшие дни. Об этом сообщают мониторинговые каналы. Однако вряд ли эта информация подтвердится.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, подчеркнув, что сообщение о якобы намерении Ирана ударить ракетами по Украине вероятно не больше, чем угрозы.

Россияне масштабируют фейки

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества напомнил, что Иран оказывает огромную помощь России в военном плане. Еще раньше была информация, что страна предоставила ей свое баллистическое оружие. Это в том числе ракеты Fath-360.

Такая линейка Fath имеет разную дальность поражения: от нескольких сотен до полутысячи километров. Но это тактико-технические характеристики, непосредственно публикуемые самим Тегераном. А уже, как отметил Жмайло, известно, насколько эффективность оружия русского, иранского, северокорейского во время боевого применения существенно отличается.

Мы давно воюем с Ираном, Северной Кореей и, соответственно, с Россией. То есть против нас воюют три ядерных государства. То, что мы недавно поразили один из их кораблей в Каспийском море, перевозивший продукцию, в частности военного назначения, это продолжение нашей оборонной войны,

– объяснил Жмайло.

Про иранские ракеты и панику в соцсетях: смотрите в видео

Поэтому, по его словам, вряд ли они, во-первых, имеют такие возможности, а если и имеют, то могут совершить пиар-акцию, что якобы иранские ракеты запускались с территории России.

Хотя эту баллистику мы также сбиваем, как и российскую, нашими ракетами PAC-3. Это не больше, чем угрозы. Сейчас россияне масштабируют не только такие фейки. Они и дальше продолжают делать это по фронту. Ныне несется видео, будто они захватили Белый Колодец на Харьковщине, а это сгенерированное искусственным интеллектом видео. Поэтому информационная гигиена – это всегда актуальный вопрос непосредственно для украинцев,

– подытожил Жмайло.

К сведению! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко заявил, что по состоянию на данный момент официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине нет. Чтобы избежать манипуляций, он подчеркнул, что официальная информация о подготовке такой атаки отсутствует, но добавил, что оружием Тегеран для таких действий потенциально владеет.

Напомним, что ранее Иран заявил об украинском ударе по своему судну в Каспийском море. МИД страны назвало это "вопиющим нарушением Устава ООН". Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины достигли значительных результатов благодаря ударам в Каспийском море в частности по судам, которые, по его словам, использовались для перевозки военных грузов, связанных с Ираном.