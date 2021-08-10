Возле Яремче в результате ДТП перевернулся автобус с пассажирами: видео

Около 8 утра 10 августа 2021 года между селом Микуличин и Яремче, произошло ДТП. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Ивано-Франковск – Буковель. От удара автобус перевернулся на обочину.

По данным полиции Ивано-Франковской области, в автобусе находились водитель и 19 пассажиров. Один из них госпитализирован с легкими телесными повреждениями.

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Водитель легковушки был трезвым

На встречную полосу на центральной дороге села Микуличин выехала легковая Skoda, за рулем которой был 37-летний мужчина. Он врезался в автобус Ивано-Франковск – Буковель, который от удара перевернулся на бок.

К счастью, все остались живы.

Водителей проверили на содержание алкоголя в крови. Они оба были трезвыми. Все обстоятельства аварии выясняются.

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На водителя легковушки составили протокол

В пресс-службе полиции сообщили, что уголовное производство не будут открывать, поскольку никто из пассажиров и водителей, к счастью, не получил травмы средней тяжести.

Однако, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, на 37-летнего водителя автомобиля Skoda составили протокол. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 850 гривен или лишение водительских прав от 6 месяцев до 1 года.

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