У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главу Чечни, – СМИ

У нынешнего главы Чеченской Республики России Рамзана Кадырова отказали почки. В Москве сейчас срочно обсуждают новые кандидатуры, которые могли бы возглавить Чечню.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Соответствующую информацию изданию предоставили осведомленные источники в ГУР.

В каком состоянии Кадыров сейчас?

По данным собеседников издания, сейчас Рамзан Кадыров находится в собственной больнице в Чечне. Известно, что к нему съехались члены его семейного клана (тейпа), в том числе и из других стран.

Справочно! Тейп – это фундаментальная родоплеменная структура, своеобразный род или клан с прочными связями общего происхождения, определяющий социальный статус, честь и правила взаимодействия, объединяя семьи и группы семей, которые исторически формировали основу чеченского общества и его союзов – тукхумов.

Также, по данным источников Укринформа, в Москве на фоне этого значительно активизировался процесс определения кандидатуры на место главаря Чеченской Республики. Среди наиболее вероятных вариантов есть: Магомед Даудов, Апти Алаудинов и старший сын Рамзана Кадырова – Ахмат.