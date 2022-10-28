Возле Каховской ГЭС – мощные взрывы: именно там, где сосредоточились оккупанты

Возле Каховской ГЭС вечером 28 октября прогремели мощные взрывы. Их слышали оттуда, где сосредоточились русские захватчики.

Новость сообщил Сергей Стерненко. Никаких деталей пока не раскрывают. Возможно, врага снова посетил хлопок.

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Вблизи Каховской ГЭС только что раздались мощные взрывы в районе сосредоточения россиян,

– заявил Стерненко.

Он также поделился видео, на котором слышны взрывы.

Взрыв вблизи Каховской ГЭС: смотрите видео

Что происходит на Каховской ГЭС

Российские захватчики заменировали объекты Каховской гидроэлектростанции.

По данным ГУР Минобороны Украины, в октябре 2022 года враг взялся за минирование шлюзов и опор. В общем, подрыв дамбы спланировали еще в апреле. Между тем сейчас с каждым днем ​​успеха контрнаступления ВСУ оккупанты паникуют все сильнее.

По состоянию на октябрь оккупанты установили 2 военных тентованных "Камазы" без водителей, которые полностью загружены ящиками со взрывчаткой. Тем временем россияне продолжают врать, что ГЭС вроде бы хочет взорвать Украину.

В ОК "Юг" отметили: даже если оккупанты взорвут ГЭС, это не остановит контрнаступление. В то же время шантаж России очень опасен.

"Затопление охватит большие территории, под водой могут оказаться около 80 населенных пунктов – это большая площадь на левом берегу и большая часть самого Херсона", – говорится в сообщении.

Андрей Юсов – представитель пресс-службы ГУР МО Украины – отметил, что нет оснований переживать о подрыве Каховской ГЭС. Необходимые работы оккупанты пока не провели.

В ОК "Юг" отметили, что оккупанты пока выжидают. Провокацию враг планировал уже давно. В то же время, Каховская ГЭС – это довольно сложный объект инфраструктуры. Еще на стадии его строительства работали над тем, чтобы ГЭС не удалось поразить мгновенно и одним ударом.