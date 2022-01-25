У Кличко забрали часть полномочий: что приняло правительство на внеочередном заседании
Источник:Кабмин
Правительство Украины собралось на внеочередное заседание 24 января. Одним из решений Кабмина стало изменение порядка назначения глав РГА в Киеве и Севастополе.
Согласно изменениям теперь кандидатуры на глав РГА в столице будет предлагать на рассмотрение не городской глава, а премьер-министр.
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Изменения касаются Киева и Севастополя
Глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины,
– говорится в постановлении.
Отметим, что до этого в Киеве и Севастополе главу районной госадминистрации назначал на должность и увольнял с должности президент. Представление кандидатур осуществлял Кабинет Министров, а предложения вносили главы Киевской и Севастопольской городских госадминистраций соответственно.
Еще одно решение Кабмина – ратификация соглашения с Британией
Также на заседании правительство приняло распоряжение подать на ратификацию Верховной Радой соглашение между правительствами Украины, Великобритании и Северной Ирландии. Речь идет об официальной кредитной поддержке развития возможностей Военно-морских сил ВСУ.
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