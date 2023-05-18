Не хватает миллиона долларов, – прокурор о сумме, которую не обнаружили у Князева

Прокурор Александр Омельченко рассказал о результатах обысков у Всеволода Князева. По его словам, у экспредседателя Верховного Суда не досчитали около 1 миллиона долларов США – часть взятки.

Эту сумму судья Князев получил как "неправомерную выгоду для принятия нужного решения". Пока прокуратура будет пытаться выявить утраченные средства.

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В прокуратуре высказались о нехватке денег со взятки Князева

Прокурор Омельченко также отметил, что деньги Князев получал в 2 этапа. Сначала 3 мая ему передали 1,35 миллиона долларов США, а уже 15 мая – 450 тысяч долларов США.

Правоохранители нашли и изъяли последнюю сумму у Князева дома. Еще 597 тысяч долларов США они обнаружили в его рабочем кабинете.

Остальные деньги, по словам Омельченко, пока обнаружить не удалось. Однако прокуратура работает над тем, чтобы найти и изъять всю сумму, полученную Князевым как взятку.

Что известно о деле Князева

15 мая НАБУ и САП объявили о раскрытии коррупционной схемы, главным фигурантом которой является Князев. Уже бывший председатель Верховного Суда Всеволода Князева задержали правоохранители.

На следующий день Верховный Суд провел внеочередной пленум, где более 140 судей приняли заявление, в котором взяли на себя ответственность за события, связанные с возможной коррупцией отдельных представителей. Впоследствии они выразили недоверие Князеву и лишили его статуса главы суда.

Сам Князев, подозреваемый во взяточничестве, считает свое задержание "неправомерным". Но это не помогло, он все еще находится в изоляторе.

Впоследствии Высший совет правосудия дал согласие на содержание Князева под стражей. За решение проголосовали 14 членов ВРП из 14.