У лидеров государств ОДКБ есть много вопросов к Путину, – Краев

Страны-члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемой Россией, решили встретиться 16 мая. Ожидается, что на переговорах Путин может попросить их "помочь" российским войскам в войне против Украины. Однако лидеры стран ОДКБ имеют к нему свои вопросы.

Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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По его словам, тема вступления Финляндии и Швеции в НАТО является одной из причин встречи ОДКБ.

Эта тема имеет отношение, но Кремль в контексте ОДКБ беспокоит другое. Ведь ни одна из этих стран не захотела присоединиться к так называемой "спецоперации" России, даже Беларусь и Казахстан,

– объяснил Краев.

Он подчеркнул, что Казахстан даже ведет переговоры с ЕС о том, как поставлять туда нефть и газ в обход России. "А Беларусь заявила, что уже едва держится под санкциями, они на 15 миллиардов долларов не могут поставлять продукции в США", – добавил эксперт.

Краев говорит, что на самом деле ОДКБ не проявил свою эффективность. Но у лидеров этих стран есть соответствующие вопросы к России. Например:

"Узбекистан может спросить Путина "когда был конфликт с Таджикистаном, где были российские миротворцы и их заявления?"

Армения также может иметь вопрос "куда пошли российские миротворцы, когда Азербайджан начал новое наступление. Почему они позволили занять треть территории Нагорного Карабаха?"

По мнению эксперта, Россия не может больше удерживать ОДКБ.

"К тому же, сегодня было показательное заявление Кремля, что они якобы не учитывают, что Финляндия и Швеция идут в НАТО. В то же время там подчеркнули, что с Украиной они имеют территориальные противоречия", – сказал он.

Краев говорит, что россияне могут угрожать Финляндии и Швеции сколь угодно.

Но на самом деле российская внешняя политика напоминает "отношение гопника" к происходящему. Он (Россия – 24 канал) не может сдать назад и пойти на компромисс, потому что это слабость. Россияне именно так воспринимают дипломатию,

– объяснил он.

Эксперт добавил, что россияне не смогут атаковать Финляндию, потому что это будет "похоронами" для российской армии.

Страны ОДКБ не хотят иметь ничего общего с Россией: мнения экспертов

Россия не может одержать победу в войне с Украиной. Поэтому она просит страны ОДКБ помочь, в частности, военно. Однако белорусский журналист Валерий Калиновский считает, что эти государства уже запуганы и не хотят иметь ничего общего с Россией.

Российский правозащитник Марк Фейгин уверен, если бы Россия хотела привлечь страны ОДКБ к войне против Украины, они давно бы это уже сделали. Более того, большинство стран напрямую отказались от участия в боевых действиях в любой форме.

Главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах считает, что вполне вероятно, что Путина могут предать даже страны ОДКБ, поскольку у страны-агрессора больше не осталось союзников.

Тем не менее, белорусский оппозиционер Франак Вячорка считает, что возможность нападения с белорусской стороны остается. Были разговоры и о привлечении Кыргызстана и Таджикистана. Еще в марте, в начале великой войны России в Украине, страны якобы выразили готовность оказать российским оккупантам военную помощь.

Видео к теме – зачем Путин созывает саммит государств ОДКБ: ответ Фейгина

Страны ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали ее в 1992 году.Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу. Украина не является членом ОДКБ.